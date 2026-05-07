Ilia Topuria, til Donald Trump: "Jeg trodde aldri du ville være så snill"

USAs president Donald Trump har invitert MMA-kjemperne som skal delta i UFC-arrangementet i Det hvite hus den 14. juni, dagen Trump fyller 80 år, til Det hvite hus, og som inngår i feiringen av USAs 250-årsjubileum. Den spansk-georgiske kampsportutøveren Ilia Topuria skal sammen med amerikaneren Justin Gaethje ha hovedrollen i kveldens hovedkamp. Brasilianeren Alex Pereira og franskmannen Cyril Gane vil være co-main event.

UFC Freedom 250 prøvde å tiltrekke seg Conor McGregor og Jon Jones, men hovedkampen blir likevel spennende: Topuria, som er tilbake etter noen måneders pause på grunn av, som han selv sier, å ha blitt utsatt for eksorsjon, beskrevet av Trump som "mannen som ikke kan bli tøffere": 29 år gammel, fortsatt ubeseiret, skal forsvare sin lettvektstittel mot Gaethje, som beseiret Paddy Pimblett for det midlertidige lettvektsbeltet under Topurias fravær.

"Jeg vil takke deg for at du har gitt oss denne muligheten til å være vertskap for den største begivenheten i idrettens historie. Jeg vil også takke Gud for at han har gitt oss denne vakre dagen og muligheten til å oppleve hvordan det er å være i Det ovale kontor", sa Topuria til presidenten under arrangementet, der beltet ble avslørt og det ble bekreftet at ringen vil bli bygget på Ellipse, den store parken overfor South Portico i Det hvite hus og ved siden av National Mall i Washington, D.C.

Topuria uttrykte faktisk sin sympati for Trump, og sa til og med "Jeg trodde aldri du ville være så snill". Trump tok slaget godt. "Jeg har et falskt image".