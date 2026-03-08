Ilia Topuria vs. Justin Gaethje bekreftet som overskrift for UFC i Det hvite hus på Trumps bursdag

HQ

Dobbelt bombeskall i MMA-verdenen: det har blitt avslørt ikke bare tilbakekomsten av Ilia Topuria til UFC etter hans frivillige permisjon på grunn av personlige (og innenlandske) hendelser, men at hans neste kamp vil være overskriften på UFC-arrangementet i Det hvite hus, bokstavelig talt foran Donald Trump, den dagen den amerikanske presidenten fyller 80 år.

UFC-sjef Dana White kunngjorde det under UFC 326-arrangementet i Las Vegas i går kveld, lørdag, med kampen mellom Max Holloway og Charles Oliveira, der brasilianeren beseiret amerikaneren med enstemmig beslutning.

Hele kortet for arrangementet, kalt UFC Freedom 250, under feiringen av 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, ble også avslørt. Trump ønsket å tiltrekke seg de største navnene i sporten, som Conor McGregor eller Jon Jones, men til slutt blir det den amerikanske kampsportutøveren Gaethje, som vant den midlertidige lettvektstittelen mot Paddy Pimblett i januar, som møter den spansk-georgiske mesteren 14. juni, i Det hvite hus, dagen for Trumps bursdag.