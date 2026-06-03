Ill vist med en helt grusom trailer som avslører et lanseringsvindu i 2027

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Ill har vært under utvikling i minst fem år, men etter noen få opptredener for fire år siden, forsvant det fra radaren. I fjor begynte det imidlertid å dukke opp igjen, men etter en presentasjon på not-E3 (Summer Game Fest) ble det stille igjen, og mange begynte å miste håpet.

Likevel ble det vist frem igjen under Sonys stream, med en ny trailer som viser at teamet mener alvor når de sier at Ill vil være fysisk smertefullt å spille. Det ser brutalt og skremmende ut på en måte som ingen spill har matchet siden Condemned: Criminal Origins ble utgitt for Xbox 360 i 2005.

Vi fikk imidlertid ingen utgivelsesdato, bare et utgivelsesår, da skrekkveteranene i Team Clout (grunnlagt av folk som har jobbet med filmklassikere og vært involvert i Longlegs, V/H/S, Beyond, Azrael og It: Welcome to Derry) kunngjorde at det kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X i 2027. Og vi lover at du ikke vil gå glipp av det.