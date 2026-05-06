Illegale gruvearbeidere herjer i Amazonas i rekordfart i takt med at gullprisen stiger.

Den skyhøye gullprisen har vist seg å være dårlig nytt for Brasils stadig mer sårbare regnskoger. Årsaken er at gruvedriften har ført til omfattende ulovlig hogst og tilhørende forurensning, ifølge AP. De siterer en studie fra Amazon Conservation og Instituto Socioambiental som utvetydig avslører at trær har blitt hugget ned på tre steder i Xingu-regionen.

De første tilfellene av ulovlig gruvedrift ble oppdaget i 2024 og har siden økt i omfang. Satellittbilder viser at flere områder har blitt berørt, og det anslås at rundt 80 prosent av gruvedriften er ulovlig. Som man kan forvente av ulovlig drift, følges heller ingen andre protokoller, og et ekstremt giftig stoff som kvikksølv dumpes i Amazonas' elver og truer både mennesker og dyreliv, siden det har vist seg at mer enn hver femte fisk som selges i Amazonas, inneholder nivåer langt over de tillatte grenseverdiene.

Det er vanskelig å få bukt med problemet, ettersom virksomheten raskt flytter seg til nye områder når myndighetene griper inn, og den føderale aktoren André Luiz Porreca, som jobber med slike saker, forklarer :

"I fjor deltok jeg i en aksjon som ødela mer enn 500 muddermaskiner på et urfolksområde. Uken etter viste urfolket meg bilder som beviste at gruvearbeiderne allerede hadde kommet tilbake."