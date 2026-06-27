Illumination bekrefter at The Secret Life of Pets 3 og Sing 3 er under utvikling

Med The Super Mario Bros. Movie og The Super Mario Galaxy Movie som begge har tjent en milliard på kino, ville det ikke være så overraskende om Illumination begynte å bevege seg bort fra noen av sine andre prosjekter for å fokusere på denne nye suksessen. Minions vil alltid være der, men kanskje Sing og The Secret Life of Pets kunne havne i bakgrunnen.

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Ifølge Illuminations administrerende direktør Chris Meledandri er det imidlertid ikke tilfelle. I et intervju med Collider bekreftet han at det er to oppfølgere til begge filmene under utvikling, ettersom de ansatte hos Illumination elsker disse seriene. «Vel, dette er helt klart to filmer som ikke bare jeg elsker, men som filmskaperne elsker. Studioet elsker dem. Vi har jobbet med begge. De er begge, vil jeg si, i aktiv utvikling,» sa Meledandri.

«Det tok oss en stund å komme tilbake til Pets, mens vi ventet på en idé som vi følte virkelig ville fortjene sin plass, i stedet for bare å lage enda en *Pets*-film. Jeg tror vi har funnet en vei inn i en Secret Life of Pets-historie som jeg absolutt elsker. Vi samarbeider med Chris Renaud, som ikke bare var medregissør på Despicable Me sammen med Pierre Coffin, men også den opprinnelige regissøren av Pets. Så vi er godt i gang og jobber hardt med en idé som jeg håper vi snart kan realisere,» fortsatte Meledandri. Når det gjelder «Sing 3», sa han at de samarbeider med Garth Jennings, manusforfatteren og regissøren bak de to første filmene, for å lage en tredje film som vil glede fansen.

Det er ingen store kunngjøringer å komme med foreløpig, men Meledandri opplyste at Illumination har planer helt frem til 2031, så det er sannsynlig at en tredje Sing og en tredje Secret Life of Pets vil være en del av den langsiktige strategien.