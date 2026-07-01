Illumination har sluppet den første traileren til Not Alone

Illumination har sluppet den nye traileren til sin neste film, « Not Alone ». Rett i kjølvannet av «Minions & Monsters» og «The Super Mario Galaxy Movie» utvider studioet som ga oss «Despicable Me», «Sing» og en hel rekke andre store suksesser, nå repertoaret sitt med tre nye maskoter – tre romvesener som ser ut som de er designet for å være leketøy like mye som animerte figurer.

De er imidlertid ikke egentlig hovedfokuset i traileren. I stedet får vi for det meste se livet til Joe og Fran, spilt av Timothée Chalamet og Selena Gomez i førstnevntes første animasjonsfilm. Joe og Fran er ganske klønete og jobber ved et forskningssenter som utvikler en miljøvennlig rakett. Når raketten skytes opp, oppdager de at noe annet kommer fra stjernene for å møte den.

Så, like før slutten av traileren, blir vi møtt av Dunk, Welly og Shirm, tre romvesener som har landet på jorden i håp om å rømme fra en romvesen-politibetjent. De må slå seg sammen med Joe og Fran for å komme seg hjem når « Not Alone » kommer på kino neste april.