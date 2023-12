Illumination-sjefen vil bygge opp merkevaren til å bli like gjenkjennelig som Pixar og Disney.

HQ

Illumination er kanskje ikke det første navnet du tenker på når du hører animasjonsfilmer, men merkevaren har produsert noen ekstremt lønnsomme filmer siden oppstarten. Despicable Me og Minions-oppfølgerne, Sing-filmene og The Super Mario Bros. Movie har alle satt Illumination på kartet.

Ifølge administrerende direktør Chris Meledandri er imidlertid arbeidet med å bygge Illuminations merkevare bare halvveis ferdig. I podcasten The Town (via CartoonBrew) snakket Meledandri om hvordan han ønsker at Illumination skal bli like kjent som Disney og Pixar når det gjelder merkevarekjennskap.

"Jeg tror vi er omtrent halvveis i utviklingen av Illumination-merkevaren", sa han. "Vi har ennå ikke kommet så langt at det kan endre skjebnen til en film på noen som helst måte. Vi er omtrent på et nivå som er halvparten av det Disney og Pixar er på. For meg er det en enorm prestasjon, for vi er mye yngre og har bare laget en brøkdel av Disneys filmer."

Hva synes du om Illumination?