"I'm Just Ken" oppnår Grammy-nominasjon

HQ

De nominerte til den 67. årlige Grammy-utdelingen er nå offentliggjort, og det er ikke overraskende at Barbie har fått en rekke nominasjoner.

Ryan Goslings "I'm Just Ken" er nominert i kategorien "Best Song Written for Visual Media" og får selskap av tre andre sanger fra soundtracket til Barbie. Disse sangene er "What Was I Made For" av Billie Eilish, "Dance The Night" av Dua Lipa og "Barbie World" av Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua.

'Barbie World' er også nominert i kategorien Best Rap Song, og soundtracket som helhet er nominert i kategoriene Best Compilation Soundtrack for Visual Media og Best Score Soundtrack for Visual Media.

Vinnerne offentliggjøres 4. februar 2024 på Crypto.com Arena i Los Angeles, California. Du finner hele listen over nominerte her.