Imagine Dragons-eide studio og Last Flag utviklere gjennomgår permitteringer

Night Street Games, utvikleren av flerspillerspillet Last Flag, finansiert av Imagine Dragons-bandmedlemmer, gjennomgår permitteringer. Etter at spillet ikke ble en hit i løpet av den måneden det har vært tilgjengelig, krymper Night Street Games.

Fanget av Game Developer, utøvende produsent hos Night Street Games Jonathan Jelinek delte en oppdatering på LinkedIn som avslørte permitteringene. "Spillet vårt Last Flag oppnådde ikke den økonomiske suksessen vi forventet, noe som førte til en reduksjon i teamet vårt. Noen eksepsjonelt talentfulle utviklere ble berørt av denne beslutningen. Hvis du eller din bedrift er på utkikk etter erfarne Unreal-utviklere som har bidratt til prosjektet vårt, er du velkommen til å ta kontakt. Jeg vil dele individuelle profiler etter hvert som de fullfører porteføljene sine og oppdaterer CV-ene sine," skrev han.

Det er ikke opplyst hvor mange som ble permittert totalt, men det virker som om en betydelig del av teamet nå er på utkikk etter arbeid. Last Flag ble lansert 14. april og ser allerede ut til å ha dødd på beina. Ettersom spillerantallet er så lavt, har Night Street Games allerede bekreftet at Last Flag ikke vil få ytterligere støtte utover forhåndsplanlagte oppdateringer. Denne vil sannsynligvis ikke se seg selv til årets slutt, folkens.