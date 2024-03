Iman Vellani har blitt forsikret om at Ms Marvel vil komme tilbake.

HQ

Iman Vellani var mer eller mindre ukjent før hun fikk rollen som Kamala Khan i Marvel's TV-serie Ms. Marvel på Disney+ og senere spilte hun en stor rolle i The Marvels. Captain Marvel's andre film var imidlertid alt annet enn vellykket, ettersom den ikke klarte å generere så mye penger som håpet på og ble møtt med svært lunken respons fra kritikere og kinogjengere.

På den annen side var det mange som roste Vellanis skildring av Ms. Marvel, og derfor har Marvel selvsagt ingen planer om å kvitte seg med henne. I et intervju med Polygon sier skuespilleren at hun har blitt forsikret om at hun vil spille karakteren i MCU igjen.

"Jeg har blitt forsikret om det. Så det føles bra, men det var ikke mer forsikringer enn det. De gir meg brødsmuler, og jeg prøver å lage et måltid av det."