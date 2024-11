Imane Khelif går til sak mot franske medier som har lekket legejournaler som hevder at hun er biologisk mann

HQ

Imane Khelif, den algeriske bokseren som vant gullmedalje i boksing under sommer-OL i Paris 2024, har sagt at hun vil gå til sak mot det franske mediet Le Correspondant, som lekket medisinske rapporter som sier at bokseren har maskuline kromosomer.

I legerapporten, som stammer fra tester Khelif besto i juni 2023, etter at hun ble diskvalifisert fra VM i boksing for kvinner, står det at Khelif lider av 5α-Reduktase 2-mangel (5αR2D), en sjelden mutasjon i et gen som kun rammer genetiske menn. Det står også at Khelif ikke har livmor og har XY-kromosomer.

Khelif hadde allerede rapportert til franske myndigheter om trakasseringen hun ble utsatt for på nettet under OL, og er i kontakt med IOC (Den internasjonale olympiske komité), som avslørte at Khelif også har tatt rettslige skritt mot det franske nettstedet.

"IOC vil ikke kommentere så lenge det pågår rettslige skritt eller medierapporter om ubekreftede dokumenter hvis opprinnelse ikke kan bekreftes", og viser støtte til bokseren, og gjentar at Khelif har konkurrert i kvinneboksing i ett år og sier at de er "lei seg" over overgrepene hun mottar på nettet, som SkySports har skrevet.

IOC er i konflikt med International Boxing Association (IBA), og anerkjenner ikke IBAs styring, og oppgir sine egne parametere: I OL er kjønn og alder på utøverne basert på passopplysningene deres.

IBA hadde imidlertid diskvalifisert både Khelif og Lin Yu Ting (også gullmedaljevinner i Paris) fordi de angivelig ikke hadde bestått kjønnstestene. Khelif, som ble trakassert på nettet, sa under OL at hun "ble født som kvinne, levde som kvinne og konkurrerte som kvinne".