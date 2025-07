IMAX er vertskap for en KI-filmfestival

HQ

IMAX håper å bygge bro mellom kunstig intelligens og filmskapere ved å feire noen KI-assisterte og -skapte filmer som en del av Runway AI Film Festival (AIFF) i august.

I løpet av den fire dager lange festivalen, som begynner 17. august, vil AIFF vise en begrenset IMAX-visning av ti vinnerfilmer som gir "et unikt glimt av en ny kreativ æra, valgt ut av et anerkjent panel av jurymedlemmer." Alle utenfor USA kan ha uflaks, ettersom det ser ut til at dette kun er en amerikansk kampanje på IMAX.

Runways AIFF ble etablert i 2022, og vokser i takt med bruken av kunstig intelligens i film. Over 6000 filmer ble sendt inn i år for å bli valgt ut til den begrensede IMAX-visningen, og til tross for folks motvilje mot kunstig intelligens, ser det ut til at den kommer til å fortsette å snike seg inn i visse aspekter av filmindustrien på denne måten.