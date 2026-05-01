Imax' inntekter på verdensbasis gikk ned 13 % sammenlignet med fjoråret, til tross for store kinosuksesser

Både Imax' overskudd og samlede inntekter har gått ned i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for noen store kassasuksesser i slutten av 2025 og begynnelsen av 2026, ser det ut til at kinoselskapet ved utgangen av mars i år ikke helt hadde klart å tjene like mye som det gjorde i samme periode i fjor.

Ifølge Variety hadde Imax 81 millioner dollar i inntekter registrert for tremånedersperioden som endte i mars 2026, en nedgang på 6,5% fra samme kvartal i fjor. Selskapets nettoinntekt gikk ned hele 26% til 6.2 millioner dollar. Imidlertid steg inntjeningen per aksje opp til 17 cent, noe som klarte å slå Wall Street's forventninger, ettersom analytikere bare trodde selskapet ville tjene 79 millioner dollar i inntekter i 1. kvartal, med en justert inntjening på 15 cent per aksje.

På verdensbasis omsatte Imax for 260 millioner dollar, en nedgang på 13 % fra året før. Selv om det er et skuffende resultat, er det forståelig, ettersom giganten Ne Zha 2 ikke er der for å trekke folk i massevis til kinoen. Store suksesser som Project Hail Mary og Avatar: Fire & Ash bidro imidlertid til å holde tallene i tråd med forventningene.

"Suksessen til Project Hail Mary - en Filmed For Imax-film som mer enn doblet våre opprinnelige prognoser - viser hva en godt laget blockbuster kan oppnå når den satser fullt ut på Imax-plattformen. Vi har flere tentpoler i år fra de mest suksessrike filmskaperne i Hollywood som vil gjøre nettopp det," sier Imax' finansdirektør Natasha Fernandes.

Noen store filmer kommer til å benytte seg av Imax' teknologi senere i år, blant annet The Odyssey, Dune: Part Three, Narnia, The Mandalorian og Grogu. Kort sagt ser det ut til at det vil ta seg opp for Imax i månedene som kommer.