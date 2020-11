Immortals: Fenyx Rising blir snill med PCen din

Du ser på Annonser

Siden Ubisoft slipper Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla og Immortals: Fenyx Rising såpass tett på hverandre har det franske selskapet hatt det ganske travelt den siste tiden, så da må det bare snike inn litt informasjon om desemberspillet før vi drar til Norge neste uke.

I kveld har vi fått PC-kravene til Immortals: Fenyx Rising, og man kan nesten si det minner om The Legend of Zelda: Breath of the Wild der også. Spillet krever nemlig ikke særlig sterke maskiner for å kunne spilles. Derimot krever det en god del mer om du virkelig vil se hva det har å by på. Som vanlig har vi også fått en video hvor mulighetene på PC vises frem.