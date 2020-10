Du ser på Annonser

Verken Watch Dogs: Legion eller Assassin's Creed Valhalla har rukket å bli lansert engang, men det stopper ikke høstens tredje Ubisoft-spill fra å stille seg i rekken.

Det kan Ubisoft Quebec bekrefte ved å si at Immortals: Fenyx Rising har "gone gold", og dermed i all hovedsak er ferdigutviklet slik at det er null fare for at spillet ikke slippes den 3. desember som planlagt.