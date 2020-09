Immortals: Fenyx Rising frister i trailere før desember-slipp

Du ser på Annonser

Selv om sammenligningene med The Legend of Zelda: Breath of the Wild ikke var til å komme unna da det som da het Gods & Monsters ble avduket i Ubisofts E3 2019-konferanse forsvant spillet etter hvert fra radaren til folk. En av grunnene er selvsagt at vi ikke hørte stort fra spillet på flere måneder, noe som blant annet skyldes store endringer av det. I kveld fikk vi se disse offisielt.

Immortals: Fenyx Rising ble som lovet vist frem i kveldens Ubisoft Forward-show, og som de lekkede bildene avslørte i forrige uke ser spillet ganske annerledes ut. Å se annerledes ut er et nøkkelpunkt i spillet også, for det er mulig å lage sin egen figur som skal kjempe mot en rekke kjente skapninger fra gresk mytologi for å redde gudene fra mystisk Tyfon. Dette gjenspeiles selvsagt også ved at du kan oppgradere både ferdighetene og våpnene dine etter hvert, og som trailerene viser er det ikke mangel på ulike ting å velge blant når spillet lanseres den 3. desember.

