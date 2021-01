Immortals: Fenyx Rising har fått nytt Netflix-oppdrag

Du ser på Annonser

Ubisoft er kjente for å samarbeide med andre store selskaper for å bringe nytt innhold til spillene sine, og Immortals: Fenyx Rising blir intet unntak.

Frem til den 28. januar kan vi nemlig begi oss ut på et nytt oppdrag i Immortals: Fenyx Rising som er inspirert av Netflix sin Blood of Zeus-serie. Så lenge du har fullført Gods and Monsters kan du dra tilbake til Hall of the Gods og snakke med et spesielt gjenferd for å starte det som kalles A Tribute to Family. Dette krever at du dreper to nye skapninger "fra en annen verden", noe som vil belønne deg med et smykke av en ørn og noen kosmetiske endringer. Det er også mulig å kjøpe tingene du kan se bilde av under om de tingene frister, men disse vil fortsette å være til salgs etter at dette tidsbegrensede oppdraget avsluttes også.