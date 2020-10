Immortals: Fenyx Rising inneholder mikrotransaksjoner

Immortals: Fenyx Rising frister i trailere før desember-slipp

den 10 september 2020 klokken 21:48 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Selv om sammenligningene med The Legend of Zelda: Breath of the Wild ikke var til å komme unna da det som da het Gods & Monsters ble avduket i Ubisofts E3 2019-konferanse...