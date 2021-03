Immortals: Fenyx Rising - Myths of the Eastern Realm kommer om to uker

Du ser på Annonser

Ubisoft forsikret seg om at jeg ikke vil slette Immortals: Fenyx Rising fra Xbox Series X-en min i nærmeste fremtid da de annonserte spillets tre meget varierte utvidelser. Nå har vi hatt det gøy med den første, A New God, i litt over en måned, så det er straks tid for store forandringer.

for Ubisoft Chengdu avslører at Immortal: Fenyx Risings Myths of the Eastern Realm-utvidelse vil slippes den 25. mars. Ikke at vi trenger å vente i to uker for å få litt kinesisk mytologi. Akkurat som forrige gang får vi nemlig en smakebit i dagens oppdatering. Om du drar til den sørlige delen av Valley of Eternal Spring venter det et oppdrag kalt "We Are Not Alone". Her får du testet plattforming-ferdighetene og utholdenhetshåndteringen din ved å hoppe fra sky til sky i håp om å få den spesielle belønningen som venter alle de som klarer utfordringen. Deretter er det bare å glede seg til en ny spillbar figur, et nytt kampsystem og en ny mytologi om fjorten dager.