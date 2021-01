Immortals: Fenyx Rising sin A New God-utvidelse slippes på torsdag

Du ser på Annonser

Helt i starten av denne måneden skrev Silje om at Nintendo sin eShop hevdet at den første Immortals: Fenyx Rising-utvidelsen, A New God, ville lanseres den 21. januar, men som du kan se bør man ikke alltid stole på butikkene. De bommet uansett ikke så altfor mye.

Ubisoft avslører at A New God blir tilgjengelig den 28. januar, altså på torsdag. Samtidig forteller de litt mer spesifikt hva utvidelsen går ut på. Grunnen til at Fenyx nå må løse nye utfordringer er at gudene har laget en test for å virkelig bli betraktet som en av dem. Dermed venter det nye gameplaymekanikker, fire ferdighetsoppgraderinger og nytt utstyr som blant annet vil la oss hoppe flere ganger.