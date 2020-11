Immortals: Fenyx Rising tar oss til Kina med tre utvidelser

Du ser på Annonser

Noe av det første som ble åpenbart om Immortals: Fenyx Rising, eller Gods & Monsters som det het den gang, da spillet ble avduket var at turen går til gresk mytologi, men i kjent stil har ikke Ubisoft tenkt å stoppe utviklingen etter lanseringen den 3. desember.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer som fokuserer på hva vi kan forvente av Immortals: Fenyx Rising i fremtiden takket være et season pass og tilhørende utvidelser. Det blir blant annet klart at tre store utvidelser vil komme etter hvert i samme stil som Assassin's Creed Odyssey.

Den første heter A New God, og vil vise hva Fenyx finner på etter at rulleteksten er ferdig. Da går turen til Olympus, hvor det venter en rekke nye utfordringer som vil teste både kampferdighetene dine og hjernen din. Deretter skifter vi faktisk hovedfigur i Myths of the Eastern Realms siden denne tar oss til Kina. Den nye figuren heter Ku, og vil blant annet introdusere en ny kampstil for å kunne beseire de nye fiendetypene som venter i østlig mytologi. Utvidelse nummer tre, The Lost Gods, vil ikke bare introdusere enda en ny spillbar figur, men også endre perspektiv. Ash sitt greske eventyr vil nemlig oppleves ovenfra med isometrisk perspektiv mens søken etter de glemte gudene utfolder seg

Ved å kjøpe season pass-et vil du faktisk få noe ekstra fra første stund også. When the Roads Get Rocky er et oppdrag som kun vil være tilgjengelig for season pass-eiere, noe som nesten er ironisk når det tydeligvis handler om at Fenyx skal lære seg å profetere.

Om du ikke er villig til å bruke ekstra penger på spillet kan du uansett glede deg til å jevnlig få nye daglige og ukentlige utfordringer, konkurranser, ekstra utfordrende Vault-oppdrag, nye kosmetiske godsaker og litt annet vi skal få vite mer om senere.