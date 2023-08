HQ

Førstepersonsskytespill og fantasyspill er det mange av i disse dager, så jeg forstår hvorfor mange la særlig merke til Ascendant Studios' Immortals of Aveum før både Ben og undertegnede delte noen svært positive inntrykk etter å ha spilt en tidlig versjon for noen måneder siden. Det er faktisk bra, for det betyr at du vil bli enda mer overrasket når du spiller det som uten tvil er et av de beste spillene i 2023 og et av de beste FPS-spillene på et tiår.

Store ord, men det sier noe når jeg fullstendig fortapte meg i Immortals of Aveum og spilte i ti timer i strekk den første dagen. Dette kommer fra en fyr som har gått lei av Call of Duty-kloner og altfor pretensiøse fantasyspill. Derfor hadde Ascendant debuttittel oddsene mot seg, så hvordan klarer det å slå dem? Det begynner med historien og universet generelt.

Utviklerne løy ikke da de flere ganger gjentok at de ønsket å unngå fantasy-klisjeene. Ikke bare klarer de vanligvis å gjøre dette, men de gjør til og med narr av dem samtidig. Joda, du får fortsatt et par forutsigbare vendinger. De er bare ekstremt sjeldne og det er langt mellom dem, og de morsomme - og dypere enn forventet - karakterene som tar oss gjennom den interessante og engasjerende historien, veier mer enn opp for dem. Legg til samleobjekter, valgfrie samtaler og et fascinerende verdensdesign som viser hvor mye omtanke og lidenskap utviklerne har lagt ned i å bygge opp et fengslende nytt univers, og de som er ute etter en minneverdig filmopplevelse med musikk som limer seg til trommehinnene nynner på har noe å glede seg til. Til tross for den litt "cringy" one-lineren i traileren nedenfor.

Gameplay er likevel alltid viktigst for meg, og derfor er jeg glad for å kunne si at Immortals of Aveum også leverer på det området. Jeg har sett folk si at magien bare virker som reskinnende våpen, og det er - som jeg nevnte i forhåndsvisningen min - på en måte sant, men endringene og mulighetene det å være en trollmann (kalt Magni her) gir, tar kampene til et nytt nivå. Uansett om det dreier seg om å kunne bytte sømløst mellom de tre magitypene (hver med sine egne styrker og svakheter mot ulike fiender), spesialferdigheter og kraftige Fury-trylleformler mens du løper, hopper og svinger deg gjennom områder, eller bare den visuelle og auditive stilen som erstatter våpen og soldater med alle disse fargene, cosplayer-inspirerende "Sigils" og kule skapninger. Timene går fort når du kommer inn i flyten og kjemper mot ulike typer fiender i imponerende omgivelser. Spesielt når du kan utforske og løse gåter innimellom disse actionfylte øyeblikkene.

Puzzles var en av mine største bekymringer etter den lille smakebiten jeg fikk i april, så dette har vært den mest gledelige overraskelsen ved å spille det ferdige produktet. Call of Duty, Dead Space og The Walking Dead er kanskje de mest populære spillene når man snakker om utviklernes fortid, men det føles som om The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Portal og The Talos Principle kunne vært med på listen. Så mange fantasifulle, underholdende og mangfoldige måter å bruke alt du kan gjøre for å åpne nye områder, finne nye magier, få erfaringspoeng og nytt utstyr. Det er noen virkelig gode i eksempler hvor du må kombinere magi, ditt gripekrok-inspirerte Leash, tidsenkende evne, generell årvåkenhet og mer for å gjøre alt i Metroidvania-verdenen (å kunne besøke gamle steder med nye evner for å løse gåter), men de fleste av de beste gåtene og utfordringene finner du i de 26 Shrin...Shroudfane-portalene som tar deg til spesielle temabaserte steder. Her får du virkelig vist frem ferdighetene dine mot de seks sterkeste fiendene, i tillegg til fingerferdigheter, smidighet, timing og mye mer på morsomme måter. Hvis bare belønningen alltid var like god...

Refleksjoner er bare én type puslespill i spillet.

For Immortals of Aveum er ikke perfekt. En av mine bekymringer fra forhåndsvisningen er fortsatt til stede i det ferdige produktet: skuffende belønninger. Det er gøy å løse hjernesmeltende gåter, men noe av spenningen forsvinner ut vinduet når du bare får litt gull og andre ganske vanlige ressurser for det. Jeg brukte rundt 35 timer på å gjøre absolutt alt i spillet på den høyeste vanskelighetsgraden og brukte mye tid på å lete grundig etter påskeegg i hvert eneste hjørne, noe som etterlot meg oversvømt av gull og ressurser. Dette betyr at jeg enkelt kunne omfordele evnene mine for å være bedre forberedt på kamper mot visse fiender og oppgradere utstyret mitt, men jeg skulle heller sett noen flere magiske evner, sigiler og slikt enn ting du også får for å beseire fiender. Jeg forstår begrunnelsen om å ha forhåndsbestemte belønninger i stedet for å gå loot pool-veien som Diablo IV lokker folk med i disse dager, ettersom det gjør de beste belønningene enda mer innflytelsesrike, men det kunne vært bedre balansert her.

Spillet mangler også litt finpuss. Enkelte scener mister effekt fordi de mangler lyd, et par filmsekvenser ser utvaskede ut sammenlignet med andre, dumme/lettmanipulerte fiender, bildeoppdateringen som synker når du åpner en dør eller går inn i et område der fiender dukker opp og fremdrift som stoppes fordi du ikke kan drepe noe som har forsvunnet inni en vegg eller ned i en avgrunn, er bare noen av problemene med PlayStation 5-versjonen i skrivende stund. Det er synd når Immortals of Aveum ser, høres og føles helt enestående ut mesteparten av tiden, så jeg håper det meste av dette blir fikset med en oppdatering eller to.

En liten ting som sannsynligvis ikke blir fikset, er at jeg skulle ønske spillet hadde noen flere fiendetyper. Misforstå meg rett, det er bedre enn fryktet, men å se den samme fienden bare med en annen magisk retning irriterer meg alltid, selv om det tvinger deg til å endre på ting innimellom.

Hun må være så full at hun ikke en gang får flaska i munnen, og han sitter virkelig fast i stolen.

Disse skuffelsene hindrer meg ikke i å tenke på Assassin's Creed, Mass Effect og Uncharted: Drake's Fortune. Alle er elskede spill som startet noen av de beste og største franchisene i verden. Immortals of Aveum er enda bedre enn disse, så jeg håper virkelig det får den oppmerksomheten, anerkjennelsen og salget det fortjener i et av de beste årene i spillverdenen noen gang. Ascendant Studios' første spill er fylt med kvalitet. Nydelig presentasjon, en morsom og spennende historie med minneverdige karakterer, engasjerende og spennende kamper og velbalanserte gåter gjør dette til et spill man bare må spille. Du må bare se forbi tekniske problemer og noen begrensninger som vanligvis følger med spill uten ubegrenset budsjett og arbeidskraft. Det har vært veldig enkelt for meg, for nå sitter jeg bare her og drømmer om hvor Ascendant Studios og Immortals of Aveum går videre fra dette fantastiske første steget.