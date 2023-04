Immortals of Aveum bekrefter lansering i juli med trailer

HQ

Noen som ikke forstår betydningen av en taushetserklæring eller bare ikke vil respektere en forespørsel bestemte seg for å ødelegge moroa for Ascendant Studios ved å lekke Immortals of Aveums lanseringsdato forrige uke, men nå er det offisielt.

For Immortals of Aveum skal altså lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series den 20. juli. Denne kunngjøringen kommer sammen med en ny trailer fylt med både filmatiske scener og gameplay fra det svært lovende spillet laget av tidligere Call of Duty-, Dead Space- og The Walking Dead-utviklere.