Immortals of Aveum blir praktisk talt gitt bort for 1 pund i britiske supermarkeder.

Immortals of Aveum har blitt solgt for bare 1 pund i et britisk supermarked. Ascendant Studios' debutspill fikk kanskje gode anmeldelser ved lanseringen (vi gikk så langt som å gi det 9 av 10), men når det kommer til salg, ser det ut til at FPS-spillet var en stor flopp.

Vi har allerede rapportert om det enorme budsjettet Immortals of Aveum fikk, og oppsigelsene som det dårlige salget førte til. Nå, som et siste skudd på stammen, har spillet blitt observert i et lokalt ASDA-supermarked hvor det selges for bare 1 pund.

Med tanke på at de fleste AAA-spill i dag selges for rundt 60-70 pund, er dette et røverkjøp, og for å være ærlig er det verdt å kjøpe til denne prisen. Som vi har nevnt tidligere, er spillet absolutt ikke dårlig, så hvis du finner det til en god pris og har lyst til å prøve et nytt FPS-spill for én spiller, kan du like gjerne gjøre det.