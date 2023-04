Immortals of Aveum: Eirik har spilt 2023s beste overraskelse

HQ

The Game Awards hadde ganske mange spennende kunngjøringer fra kjente franchiser og utviklere i desember, så jeg klandrer deg ikke hvis Immortals of Aveum sin korte filmatiske teaser ble glemt noen minutter etter at den ble vist. Det er et problem, for de tidligere Call of Duty: Modern Warfare 3-, Dead Space- og The Walking Dead- (og så mange andre fantastiske spill)-utviklerne i Ascendant Studios lager et unikt førstepersonsskytespill for én spiller som jeg trygt kan si vil ende opp med å bli et av 2023s beste spill.

Historien høres også spennende ut, men jeg skal fortelle deg mer om det i anmeldelsen. Gina Torres er en så stor del av det at vi fikk tre skjermer av henne selv.

Jeg sier dette etter å ha tilbrakt en dag hos Ascendant Studios for å snakke med det talentfulle teamet, lære om filosofiene deres og viktigst av alt: spille en time av Immortals of Aveum. Litt av en prestasjon med tanke på at få førstepersonsskytespill klarer å virkelig imponere meg i disse dager. De fleste av dem bare føles og gjør det samme. Ikke dette.

Dette er en annonse:

Det første som overrasket meg var presentasjonen. Siden det er et EA Originals-spill forventet jeg på en måte et helt greit fantasy-spill med karakterer vi har sett mange ganger før på grunn av indie-merket og lavere budsjett. Det jeg fikk var derimot en vakker verden fylt med fascinerende detaljer som trakk meg inn i universet og fikk meg til å utforske og lære mer om det. Og dette er ikke bare når det gjelder pikselantall, allerede nesten feilfrie 60 fps og slikt, men designet. Her får du ikke et av de sprudlende, overdesignede stedene som bare ender opp med å føles latterlig og kunstig. Gigantiske statuer, gamle ruiner, templer gjenvunnet av naturen og andre mystiske strukturer forteller alle en historie og gir mening mens de fortsatt er egnet for kamper og utforskning.

For dette er ikke en såkalt walking simulator. Det er definitivt ikke bare en reskinnet Call of Duty heller. Joda, Immortals of Aveums tre magi (hver med sitt eget ferdighets-/oppgraderingstre) kan lett sammenlignes med klassike våpen, da blått er langskuddsriflen som gjør mer skade hvis du treffer svake punkter, grønt er automatriflen med varmesøkende skudd og rødt tar rollen som en hagle med sin massive skade og kort rekkevidde. Frykten min ble kastet rett ut vinduet så snart jeg fikk kontrolleren. Selv startvariantene føles fantastiske og særegne, og å sømløst veksle mellom dem skaper en forbløffende flyt som blir enda bedre av det visuelle og hørbare kaoset disse kampene fører til. Alt uten å engang nevne de ultimate- eller superlignende magiske evnene kalt Furies som kan utslette fiender rundt deg, skape et svart hull som suger dem inn eller andre kule effekter som kommer godt med i forskjellige scenarier og passer for forskjellige spillestiler. Ikke nok? Du har også en tilfredsstillende dash, et magisk skjold som du kan skyte gjennom, en pisk for å trekke fiender til deg og kuler som bremser dem. Enkelt sagt er denne verdenen din lekeplass, og alt du gjør føles så bra.

Jeg kan til en viss grad si det samme om det som skjer utenom slåssing også, for noen av evnene kommer godt med når du utforsker og løser gåter. Pisken kan brukes som gripekrok ved å trekke deg mot bestemte gjenstander, ting kan bremses ned og magi kan kastes på krystaller med samme farge for å åpne dører til sideområder med valgfrie bosser, nye evner, spesialutstyr og / eller gull for å kjøpe bedre ting, pluss samleobjekter, dagbøker og mer. Alle de jeg fant i de første områdene var ekstremt enkle å oppdage og løse, men løftet om mer utfordrende varianter senere i spillet gir meg håp om noen mer morsomme og tilfredsstillende gåter.

Jeg har likevel noen bekymringer. Selv om historien og verdenen virker fantastisk så langt irriterer jeg meg fortsatt over å se en filmsekvens i flere minutter før jeg får ti sekunder med spilling og deretter får en ny filmsekvens. Det ødelegger bare flyten selv om det muligens bare er noe som plager meg i nevneverdig grad.

Dette er en annonse:

Et aspekt som uten tvil vil irritere flere der ute er at belønningene for å utforske virker veldig labre. AltFor mange kister i verdenen gir deg bare gull og ressurser som kan brukes til å kjøpe eller oppgradere utstyr. Litt skuffende når Sigils (enkelt sagt spillets forskjellige våpen), ringer og slikt jeg fant vanligvis endret ting betydelig. Det er litt mer forståelig i et spill som Destiny, hvor oppdrag kan spilles om og om igjen, men Immortals of Aveum er et enspiller, mer lineært metroidvania-aktig spill uten en tilfeldig loot. På den annen side, hver ting og trylleformel jeg fant både så og føltes unik, så det er da noe.

Flisespikkeri når alt er sagt og gjort. Utviklerne måtte ta kontrolleren fra meg etter timen, da blandingen av Call of Duty, Destiny og Final Fantasy i et spennende nytt univers som jeg forstår Ascendant har håp om å gjøre til en multimediefranchise fikk klørne i meg. Jeg skal høres ut som en klisjé, men kontrollene er så smidigee og intuitive, variasjonen av fiender virker allerede bra, kampene er veldig morsomme og engasjerende, samtidig som verdenen er interessant å utforske selv om den er litt restriktiv og simpel i disse tidlige delene. Unødvendig å si, jeg kan ikke vente med å hoppe tilbake til Immortals of Aveum og dets rundt 25 timers kampanje (mange flere hvis du vil finne alle sideområdene og drepe valgfrie bosser) den 20. juli.