Immortals of Aveum er ferdig utviklet og klar til lansering

Vi hører vanligvis om spill som "går gull" rundt 4-6 uker før lansering, så jeg klandrer deg ikke for å tro at Immortals of Aveum ville bli forsinket i siste liten etter at vi ikke har hørt noe når det bare er 12 dager igjen til lansering. Heldigvis kan vi kaste denne frykten ut av vinduet.

Bret Robbins og resten av Ascendant Studios har endelig kunngjort at Immortals of Aveum har fått gullstatus, noe som i klartekst betyr at det er ferdig utviklet og klart til lansering på PC, PlayStation 5 og Xbox Series 22. august. De feirer dette med å gi oss en ny trailer som for det meste er utviklerne som deler nyhetene og sine favorittdeler av spillet, men som også viser glimt av ny gameplay.

At kunngjøringen kommer så nær lanseringen gjør det tydelig at teamet virkelig trengte den månedslange forsinkelsen, men forhåpentligvis betyr det også at vi får en nesten feilfri opplevelse fra første stund.