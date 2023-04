Immortals of Aveum forklarer alt du så i gameplaytraileren

HQ

Vi er mindre enn tre måneder unna lanseringen av Immortals of Aveum, så det er forståelig at Ascendant Studios har gitt oss en jevn strøm av ny informasjon siden spillet virkelig ble skikkelig annonsert for to uker siden. Forrige torsdag ga utviklerne oss en 6 minutters gameplaytrailer full av store og små detaljer. Dette etterlot deg sannsynligvis med noen spørsmål selv etter å ha lest førsteinntrykkene mine, og det er nok en av grunnene til at teamet har gitt ut en ny video der det dykker dypere inn i nøyaktig hva som vises.

Zach Drapala og Tessachka, henholdsvis Youtuber Channel Manager og Community Content Manager hos Ascendant, tar oss gjennom spilltraileren mens de forklarer hva som skjer og deler noen flere detaljer om historien og forskjellige systemer i videoen nedenfor. Det er bare å si fra om du har flere spørsmål, så skal jeg gjøre mitt beste for å svare på alle frem mot lanseringen av Immortals of Aveum den 20. juli.