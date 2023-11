Immortals of Aveum håper å ta en Cyberpunk 2077 med stor oppdatering

HQ

Undertegnede var uten tvil en av de mest positive anmelderne der ute da Immortals of Aveum ble lansert i august, så det var ikke overraskende at Ascendant Studios måtte permittere nesten halvparten av staben etter dårlig salg tre uker senere. Det betydde ikke at de gjenværende utviklerne ga opp. De lovet å fortsette å jobbe med spillet og forbedre mange ting ved debuttittelen. Vi får se den første store delen av dette om to uker.

Ascendant Studios avslører at Immortals of Aveum får en massiv oppdatering 16. november. Echollector-oppdateringen vil ikke bare forbedre ytelsen og fikse feil. Den vil også gi oss mer endgameinnhold. Nye korrupte Shatterfanes vil dukke opp i hele Aveum og ta oss med til nye steder og en ny boss. Dette vil også belønne oss med nytt utstyr og mer historie, så det blir interessant å se hvor stor innvirkning disse tingene har.

Apropos utstyr, oppdateringen inkluderer også New Game+. Dette gjør at vi kan spille gjennom spillet på nytt med de fleste formler og evner (ikke Augmentformler), og utstyret vårt kan oppgraderes til enda høyere nivåer. Da gir det mening at en ny, høyere vanskelighetsgrad kalt Grand Magnus også introduseres for å gi oss større utfordringer.

Disse forbedringene og tilleggene er selvsagt hyggelige for oss som allerede eier spillet, men de er nok ikke nok på papiret til å overbevise de som fortsatt sitter på gjerdet. Derfor blir en gratis prøveversjon tilgjengelig for PlayStation 5 og Xbox Series fra og med 16. november (en Steam-demo lanseres i "andre halvdel av november"). Denne lar deg spille gjennom de to første kapitlene av spillet. Ikke verst, selv om spillet blir mye bedre når du får bedre utstyr og evner senere.

Du kan forvente mer detaljert informasjon om denne oppdateringen i løpet av de neste to ukene.