Immortals of Aveum kommer sannsynligvis til Game Pass og PlayStation Plus

Immortals of Aveum var kanskje ikke det store gjennombruddet for Ascendant Studios, men i det tettpakkede året 2023 var det utrolig vanskelig for mange spill å sette spor etter seg. Dårlig salg førte til oppsigelser i studioet, og selv om det ikke ser ut til å være mye håp for spillet, er det alltid en mulighet for at Immortals of Aveum kan blomstre på Game Pass og PlayStation Plus.

I en samtale med Windows Central er administrerende direktør Bret Robbins i Ascendant Studios "ganske sikker" på at spillet kommer til begge abonnementstjenestene. "Det er klart at disse tjenestene gir deg en bredere trakt. Flere mennesker vil kanskje engasjere seg i spillet, og det er alltid bra."

"Vi snakker med [Sony og Microsoft] om å få spillet ut på begge disse tjenestene. Vi har ingen dato ennå, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å skje."

Robbins snakket også om det tettpakkede året 2023, og hvordan det bidro til manglende interesse for Immortals of Aveum. "Jeg har aldri sett et år som dette. Det er alltid vanskelig å bryte gjennom støyen når du er en ny IP eller et studio som folk ikke har hørt om før. Det var veldig, veldig vanskelig å skape oppmerksomhet rundt oss. Det er alltid vanskelig for en ny IP, og i år ble det ti ganger vanskeligere."

Ville du spilt Immortals of Aveum på Game Pass/PlayStation Plus?