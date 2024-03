Immortals of Aveum-regissør tror spillet kommer til å bli oppdaget i årevis

HQ

Hva gikk galt med Immortals of Aveum? Det er et spørsmål som oftest stilles av utviklerne av spillet. Det har morsomme kamper, solid grafikk og ble generelt godt likt av kritikerne (Eirik gikk så langt som å gi det en 9-er i sin anmeldelse).

Men det ga seg ikke nødvendigvis utslag i salgstallene. I en samtale med GamesIndustry forteller regissør Brett Robbins hva som kan ha fått spillere til å velge å ikke kjøpe et eksemplar. "Da vi var på vei mot lanseringen, visste vi at det var veldig overfylt (med konkurrerende spill)", sa han. "Dette var et veldig uvanlig år. Zelda hadde kommet ut, Star Wars Jedi: Survivor var litt før oss. Og da vi nærmet oss lansering, eksploderte plutselig Baldur's Gate 3 rett foran oss. Den, mer enn noen av de andre, virket uforutsett. Vi visste at vi hadde Armored Core 6 samme uke, og vi var bekymret for det. Og Starfield kom ti dager etter oss. Vi ble klemt inn mellom mange forskjellige store spill, eller spill fra virkelig store studioer. Vi ble helt borte i støyen ... Det var en hel rekke med store spill, og vi er et nytt studio, så folk visste ikke hvem vi var."

Robbins har likevel et visst håp for fremtiden til Immortals of Aveum. "Jeg var kreativ leder for Dead Space, og folk oppdaget det i årevis. Jeg tror Immortals kommer til å bli det samme."

Ascendant Studios gir heller ikke opp. Teamet har gått videre til et nytt prosjekt, men det vil sannsynligvis ta tid før vi hører noe om det.