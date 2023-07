Immortals of Aveum ser ut til å unngå fantasy-klisjeene vi har fryktet

HQ

Immortals of Aveum skulle opprinnelig ha blitt lansert i går, men ble utsatt til 22. august for en måned siden. Det betyr ikke at Ascendant og EA vil la oss gå tomhendte denne helgen.

Michael Kirkbride, som du kanskje kjenner som designer av The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Batman: The Enemy Within og en lang rekke andre spill, har svart på en rekke spørsmål om historien og universet som venter oss i Immortals of Aveum i en blogg. Blant annet for å berolige de av dere som fryktet at dette blir nok et fantasyspill der menneskene snakker så middelaldersk engelsk at Shakespeare ville klødd seg i hodet. Han får det til å høres ut som om utviklerne er klar over de mange fellene de fleste fantasyspill faller i, og at det at dette er et eventyrspill betyr at vi får en lettsinnet, mer moderne versjon av en verden med magi og drager.

Det gjelder også Jaks, og dermed våre, følgesvenner. Devyn og Zendara kan virke som klasikkerne med en vanlig tulling som alltid roter det til og en fåordet muskelbunt, men selv om den andre scenen nedenfor introduserer dem på den måten, beskriver Kirkbride Devyn som en av verdens beste krigere og betrygger oss om at vi får se andre sider av Zendara etter hvert som hun blir bedre kjent med Jak.

Jeg er forsiktig optimist med tanke på historien etter å ha lest dette og sett de to scenene nedenfor, for jeg får ikke de samme dårlige vibbene som da jeg så mange Forspoken-trailere.

