Immortals of Aveum-skaper sier at det er en "forferdelig idé" å lage et AAA-skytespill i dag

Immortals of Aveum var en av de største floppene i fjor. Ascendant Studios hadde et skytespill med et visst potensial, men det virket som om det ble lagt altfor mye press på skuldrene for en første utgivelse. Spillet gjorde det greit når det gjaldt anmeldelser, men det klarte ikke å tjene mye penger etter alt å dømme.

En grunn til det kan være kostnadene, som ifølge en anonym utvikler var på 125 millioner dollar, hvorav 80 millioner gikk med til å lage spillet og 40 millioner til markedsføring. Nok et eksempel på at spill har så store budsjetter at det kreves millioner av salg for å tjene dem inn igjen.

"På et høyt nivå var Immortals massivt overbudsjettert for et studios debutprosjekt", sier utvikleren til IGN. "Utviklingskostnadene lå på rundt 85 millioner dollar, og jeg tror EA spyttet inn 40 millioner dollar til markedsføring og distribusjon. Utviklingsteamet besto riktignok av dyktige folk, men å prøve å lage et AAA-skytespill for én spiller i dagens marked var en virkelig dårlig idé, spesielt siden det var en ny IP som også prøvde å utnytte Unreal Engine 5."

Vi ga Immortals of Aveum en 9-er da vi anmeldte det. Hva synes du om skytespillet?