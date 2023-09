Immortals of Aveum-studioet sier opp nær halvparten av staben etter dårlig salg

HQ

Jeg liker virkelig Immortals of Aveum, men det var aldri tvil om at Ascendant Studios' debutspill ville få problemer. Den generelle diskusjonen i forkant av lanseringen fikk det til å høres ut som om de fleste syntes det virket generisk og enkelt, og sammenligningene med Forspoken hjalp ikke akkurat. Det er en av grunnene til at undertegnede bestemte seg for å runde opp det som ville vært 8,5 til 9 på vår skala, i håp om at det ville få flere til å innse at spillet er langt bedre enn mange vil ha det til. Dessverre var det ikke nok.

Brett Robbins, studioets grunnlegger, administrerende direktør og spilldirektør for Immortals of Aveum, avslører at Ascendant Studios har sett seg nødt til å si opp nesten halvparten av staben, nærmere bestemt 45 prosent, fordi Immortals of Aveum har solgt dårlig. Dårlig er kanskje til og med en underdrivelse, for det er sjelden man hører om slike ting før et spill er en måned gammelt.

Da jeg besøkte studioet tidligere i år, fortalte en av utviklerne at de var rundt 100 personer, så dette betyr at mer enn 40 dyktige spillskapere mistet jobben i dag.

Det lille lyspunktet er at studioet kommer til å fortsette å jobbe med spillet og Immortals of Aveum-universet, noe som betyr at jeg ikke skal gi opp håpet om en oppfølger og/eller TV-serie ennå, selv om disse nyhetene definitivt ikke øker troa.