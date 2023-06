HQ

Både Ben og undertegnede var veldig imponert over det vi fikk spille av Immortals of Aveum, så vi ventet bare på å høre at spillet hadde "gone gold" og at anmeldelseskoder ville bli sendt ut før lanseringen 20. juli. Det viser seg at vi må være mer tålmodige enn forventet.

Ascendant Studios har kunngjort at Immortals of Aveum er utsatt til 22. august for å gjøre litt ekstra finpuss, så vi må vente fire uker lenger enn opprinnelig planlagt.