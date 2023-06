Immortals of Aveum virker magisk etter å ha spilt det

HQ

Etter at jeg leste Eiriks forhåndsomtale av Immortals of Aveum for et par måneder siden, skrev jeg 20. juli i kalenderen, for det virket ganske klart at EA og Ascendant Studios var på et vinnerspor med sitt magiske Call of Duty-lignende prosjekt. Etter å ha fått prøve Immortals of Aveum (det uttales ay-vee-um, hvis du lurte), er jeg fortsatt svært begeistret for dette lovende, spennende og filmatiske skytespillet.

Siden vi allerede har snakket om det før skal jeg bare kort ta for meg historien som står i sentrum av Immortals of Aveum. Du spiller som Jak, en Immortal som har fått i oppgave å hjelpe til med å nedkjempe en invaderende styrke ledet av en mektig magibruker ved navn Sandrakk. Under Gina Torres' General Kirkan kommando drar du ut i verden for å kjempe i fantastiske omgivelser, inkludert enorme, vandrende magiske mechs, på ødelagte frontlinjer, i frodige jungler og mot en mengde fiender, enten det er vanlige magiske soldater eller dødelige drager.

Det viktigste med historien i Immortals of Aveum's er ikke nødvendigvis konseptet bak, men måten den fortelles på. I likhet med en Call of Duty -kampanje er historien prangende, storslått og spekket med spennende scener og øyeblikk, men i motsetning til Call of Duty, ser Immortals ut til å gi spilleren litt reell innflytelse ved å tilby sideoppdrag, progresjon og, merkelig nok, et tiered-loot-system. Jeg vil si at jeg ikke er noen stor tilhenger av denne siste delen selv, da det føles som om det kan introdusere unødvendig kompleksitet i et spill som skinner i sine kjerneelementer - med dette er hvordan det forteller sin historie og sine magiske systemer.

Magien er for det meste et tredelt system der spillerne veksler mellom grønn, rød og blå magi. Rød er magi på nært hold og tilsvarer hagle og lignende. Blå er langdistansemagien som er ideell for å slå ut trusler på avstand. Grønt, til slutt, er mellomproduktet og kan best beskrives som en automatrifle (eller en Needler for Halo -fans) på skytespillspråket. Det er enkelt å veksle mellom disse etter eget ønske, og det er nettopp det du må gjøre for å overvinne visse skjermede fiender og løse miljøgåter, samtidig som det hele har en veldig spennende flyt, noe som blir ytterligere forsterket av ekstra evner og bevegelser som gjør det mulig for Jak å rive i stykker trusler og skjære gjennom motstandere som står i veien for ham.

Du trenger bare å se en trailer for å få et inntrykk av hva slags produksjonsverdi Immortals of Aveum vil tilby. Det føles førsteklasses og har den blanke finishen til en Call of Duty -kampanje, selv om Immortals ønsker å kvitte seg med det velkjente stigmaet som har blitt assosiert med Activisions serie, ved å bake inn tonnevis av spillersentriske elementer. Progresjonen og byggingen gjør at du kan designe en Jak som passer til måten du ønsker å spille på, sideoppdragene og tilleggsmålene betyr at det er mer å gjøre utover kjernehistorien, men den lange hovedfortellingen vil likevel holde deg engasjert hvis det er alt du er ute etter.

Selv om jeg bare fikk spille en liten del av den større Immortals of Aveum -opplevelsen, en del som ikke lot fortellingen stå i sentrum til tross for at den hadde noen spennende øyeblikk, var spillingen og presentasjonen uanstrengt. De magiske systemene føles responsive og enkle å forstå, men har likevel en dybde som gjør det mulig for dyktige spillere å mestre dem på interessante måter, og grafikken og ytelsen forringet aldri inntrykket som trailerne har gitt - selv om jeg støtte på noen alvorlige feil i denne tidlige versjonen, som utvilsomt vil være rettet innen lanseringen.

Med en stabil juli måned i vente har Immortals of Aveum en perfekt mulighet til å kapitalisere og sette sitt preg på spillmarkedet. Hvis du ikke har fulgt med på dette magiske FPS-spillet frem til nå, bør du være veldig spent på dette spillet, ettersom det har den perfekte kombinasjonen av høy produksjon, prangende og tett gameplay og et unikt premiss som gjør at det (forhåpentligvis) kan tjene som utgangspunkt for en helt ny franchise. Selv om ingenting er bekreftet på denne fronten ennå, sa Bret Robbins, administrerende direktør for Ascendant's og spilldirektør for Immortals of Aveum's, at "det er mye mer i denne verdenen og historien enn det vi har fortalt så langt", så døren er offisielt åpen for mer av dette universet i fremtiden, og selv om Immortals of Aveum ikke engang er lansert ennå, gjør det meg veldig spent.