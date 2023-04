Immortals of Aveum-gameplay viser kamper og hjernetrim

HQ

Jeg var glad for å se at mange av dere også ble begeistret da EA Originals og Ascendant Studios avduket Immortals of Aveum skikkelig forrige torsdag, men mangelen på gameplay etterlot ganske mange skuffet. Det blir heldigvis rettet opp i dag.

Utviklerne har som lovet gitt ut en 6 minutter lang gameplayvideo av Immortals of Aveum. Det viser spilleren som bruker alle tre magityper, et par av de spesielle Fury-formlene og en håndfull ferdigheter mens vedkommende kjemper mot begge horder av mindre fiender, en veldig høy en og et raskt glimt av en drage. En lett puzzle og utstyrs-menyen vises også slik at du får den generelle ideen om hva som venter 20. juli - selv om det fortsatt er noen ting jeg opplevde i min time med spillet som tilsynelatende spares til senere.