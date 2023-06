Immortals of Aveum-trailer får oss til å stille spørsmål ved EA Originals

HQ

Unravel, Fe, Sea of Solitude og Lost in Random. Noen av de første titlene som ble utgitt av EA Originals var og så ganske små ut. Så begynte vi å få spill som It Takes Two og Wild Hearts som viste at Electronic Arts' spesielle avdeling ikke bare er ment for lavbudsjettspill som mainstreamspillere kanskje ikke engang har hørt om. Juli ser ut til å gi oss det beste eksemplet på dette hittil.

For Ascendant Studios ga oss som lovet en ny Immortals of Aveum-trailer på Summer Game Fest, og det er veldig forståelig at Geoff Keighley sa "high production values" så mange ganger at jeg håper du ikke hadde en drikkelek mens du så på. Denne viser en helt ny del av spillet der Jak må kjempe seg gjennom horder av fiender i og utenfor en gigantisk vandrende maskin.