Imperiets glemte fraksjon får endelig den oppmerksomheten den fortjener i Total War Warhammer IIIs DLC Lords of the End Times

Middenland har riktignok litt mer innhold knyttet til seg enn noen andre Total War: Warhammer-fraksjoner, men selv om Boris Todbringer i årevis har hatt sin egen modell og sine egne evner, er det først nå hjemprovinsen hans blir gjort til en skikkelig kampanjefraksjon, komplett med nye enheter, etableringen av Boris som en legendarisk lord og mer.

Som en del av Total War Show & Tell-strømmen som ble arrangert av Creative Assembly (fanget av PC Gamer), så vi at Middenland vil ha et spesifikt fokus i den kommende Lords of the End Times DLC for Total War: Warhammer III. Boris vil være dens leder, og vil gi den en mye mer aggressiv stemning enn vi har sett tidligere.

"Boris er mye mer opptatt av å ta seg av alle og enhver som er i Imperiet akkurat nå. Han tar opp kampen mot alle som i det hele tatt tenker på å bli en del av Imperiet. Ikke mer defensivitet. Han legemliggjør guden Ulric, guden for krig, vinter og ulv, og han tar med seg den krigen til alle fiender av Imperiet. Han har klørne ute", forklarer assisterende designdirektør Sean Macdonald.

Vi så to nye enheter som kommer til imperiet som en del av denne DLC: Knights Panther og Teutogen Guard. Førstnevnte kan tenkes å være tilgjengelig for alle Empire-fraksjoner, mens sistnevnte føles veldig mye som om de er knyttet til Middenland selv. Det var også teasere for Hunting Hounds og Celestial Hurricanum, så hold øye med enda flere enheter som kommer som en del av det som føles som et siste hurra for Total War: Warhammer III.