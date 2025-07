In a Violent Nature får en oppfølger som begynner å produseres i september

HQ

Et av de mer unike skrekkprosjektene som har dukket opp i nyere tid, er slasher In a Violent Nature. Den er unik fordi den, i motsetning til Scream, Friday the 13th, Halloween, og alle de andre elskede seriene, forteller en historie fra morderens perspektiv i stedet for offerets, slik at du kan være vitne til hvordan dette brutale monsteret hensynsløst dreper sine ofre i førsteperson. Det ser ut til at fansen likte den vinklingen, ettersom det har blitt rapportert at en oppfølger er på vei og snart går i produksjon.

I følge Variety, In a Violent Nature 2, som filmen blir kalt, vil produksjonen begynne så snart som i september, med filming som skjer i Canada. Oppfølgeren vil bli skrevet av originalens forfatter Chris Nash, selv om det er uklart om Nash vil komme tilbake for å regissere også. Det vi vet er at Peter Kuplowsky er tilbake som produsent, sammen med Shannon Hanmer, med Emily Gotto, Nicholas Lazo og Samuel Zimmerman som holder øye med produksjonen for skrekkentusiaster Shudder.

Ellers holdes plottdetaljer under omslaget, men det nevnes at slasher-hovedpersonen Johnny vil være tilbake for å fortsette å være en "kanal til ytterligere eksperimenter i sjangeren."

Er du spent på mer In a Violent Nature?