In-N-Out Burger fjerner bestillingsnummer 67 fra systemet på grunn av barn som skriker

HQ

Den amerikanske hurtigmatkjeden In-N-Out Burger har fjernet et bestillingsnummer fra systemet sitt etter et viralt meme som utelukkende dreier seg om tallet 67. Hvis du ikke har sett barn bevege armene som gamle vekter og si seks syv så høyt de kan, så misunner jeg deg, men det er i bunn og grunn kjernen i trenden. Du sier bare tallene høyt.

Si seks og syv på en hvilken som helst måte, og det vil resultere i en runde med applaus og jubel fra en viss generasjon. Støyen ble så ille på In-N-Out Burger-steder at de siden har fjernet bestillingsnummeret 67, slik at det aldri blir lest opp.

Det samme gjelder for ordrenummer 69, og folk tviler på at disse numrene vil komme tilbake med det første. Stakkars 68, fanget mellom to memes, men aldri god nok til å være ett selv. Kanskje en dag, kompis.

Dette er en annonse: