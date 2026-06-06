In the DriftEt eventyr om å komme i kontakt med andre fra verdensrommet ... og om å helbrede seg selv

Noen ganger, når du trenger å finne deg selv, må du ta et skritt bort fra ditt nåværende liv. Jo lenger unna, desto bedre. In the Drift har tatt den reisen ut i verdensrommet. Daniel Fineberg, medskaperen av Sabre, har samlet en gruppe utviklere for å gi liv til denne ideen, der telekomingeniøren Luna er ansvarlig for å opprettholde internett i en asteroideklynge kjent som Beltet, der hun kjører lastebilen sin blant drivende asteroider og reparerer rustne radiomaster og annen smuldrende infrastruktur i et forsøk på å holde folk tilkoblet.

Etter hver jobb vender du tilbake til skipet ditt, utforsker verdensrommet og får kontakt med resten av mannskapet ditt. Møt et fargerikt persongalleri, og oppdag en finstemt historie om jakten på menneskelig kontakt i en verden som sakte faller fra hverandre.

Sjekk ut traileren for In the Drift. Spillet har ingen utgivelsesdato ennå, men det kommer til Steam, og du kan legge det til på ønskelisten din nå, hvis du vil.