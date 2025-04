Inazuma Eleven: Victory Road kommer til PC og konsoller i august

HQ

Som en del av en helt fersk sending har utvikleren Level5 Inc. nettopp avslørt lanseringsdatoen for den kommende fotballsimulerings-RPG-en, Inazuma Eleven: Victory Road. Spillet er satt til å gjøre sin ankomst på PC og konsoller 21. august, og med det i bakhodet har en ny trailer for spillet blitt publisert.

HQ

Vi får vite at spillet lanseres over hele verden den 21. august, og at det vil debutere på PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch og Switch 2, og at spillet vil inneholde en historiemodus, en kronikkmodus, online flerspiller, redigerings- og tilpasningselementer i Bond Station, og en rekke funksjoner som er nye for serien.

Disse inkluderer oppgraderte kampsystemer, lagbygging, mer varierte livekommentarer, en fotomodus, tilpassede målfeiringer, flere power-ups, forbedrede ferdighetsfunksjoner og triks, en mer kontrollerbar kommandantmodus, bærbart utstyr, strategimøter og mye, mye mer.

Spillet vil også støtte en rekke lokaliserte språk, inkludert engelsk, japansk, kinesisk, fransk, italiensk, tysk, spansk og portugisisk, i tillegg til krysspilling og kryssparing ved lanseringen.