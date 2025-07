Inazuma Eleven: Victory Road utsatt til november

HQ

Tanken var at vi skulle få spille Inazuma Eleven: Victory Road om nesten nøyaktig en måned fra nå, men nå kunngjør Level-5 at dette ikke vil være tilfelle. I en pressemelding forklares det at årsaken er "innholdsvolumet overstiger våre opprinnelige forventninger, og det kreves ekstra tid til stemmeopptak, flerspråklig lokalisering og andre relaterte prosesser".

Som et resultat av dette er premieredatoen nå flyttet fra 21. august til 13. november. Vi går imidlertid ikke tomhendte, ettersom studioet har gitt ut en ny gameplay-pakket video fra tittelen som du kan sjekke ut nedenfor.

Inazuma Eleven: Victory Road kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Det ble kunngjort tilbake i 2016 og har siden blitt forsinket flere ganger og til og med gjennomgått en navneendring.