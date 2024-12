Incolatus: Don't Stop, Girlypop! ser ut til å bli et av de mest unike og utfordrende FPS-spillene til dags dato

Hvis du så på Day of the Devs: The Game Awards Edition showcase, prøver du sannsynligvis fortsatt å fordøye og forstå avsløringen som var Incolatus: Don't Stop, Girlypop!

Dette er et jentete, popaktig førstepersons skytespill i Y2K-stil som handler om å holde en god rytme ved hjelp av en bølgelignende bevegelsesteknikk for å bevege seg rundt på banen, unngå farer og samtidig skyte for å gjøre skade, eliminere trusler og helbrede eventuelle treff.

Spillet har foreløpig ingen utgivelsesdato, men vi er blitt fortalt at en demo kommer veldig snart, og at når det lanseres, vil det være tilgjengelig på PC. Inntil det skjer, kan du sjekke ut traileren for Incolatus: Don't Stop, Girlypop! nedenfor, samt en rekke skjermbilder.