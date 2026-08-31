Incursions-tegneseriene skal utforske de «ufortalte slagene» fra tiden før multiversets sammenbrudd i Secret Wars

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Marvel Studios ser ut til å ha innsett at Marvel Cinematic Universe har blitt litt rotete og vanskelig å følge med på grunn av den multiverselle tilnærmingen de siste årene, men de ser også tydeligvis ut til å ville få dette under kontroll ved å hente inspirasjon fra tegneseriene for omtrent et tiår siden.

Da ting også ble ganske overveldende i tegneserieuniverset, strammet Marvel effektivt inn tidslinjene og ryddet opp i alt med den enorme historien kjent som «Secret Wars». Dette førte i praksis til at hele multiverset kollapset, at Doctor Doom utnyttet situasjonen og skapte en verden i sitt eget bilde – alt dette før Mr. Fantastic og noen få andre helter overvant God Emperor Doom og gjenoppbygde universet slik det egentlig burde ha vært, samtidig som de flettet sammen de kompliserte løse trådene underveis til en mer sammenhengende helhet.

Igjen, «Secret Wars» var en enorm begivenhet, og det krevdes mye fortelling for å legge grunnlaget som historien skulle bygge på, men ikke alle historiene ble dekket før multiverset ble ødelagt.

Marvel ønsker nå å fortelle noen av disse tapte historiene, og en serie med enkeltstående tegneserier er blitt kunngjort som en del av «Incursions»-samlingen. Hver historie vil utforske «de ufortalte slagene fra Marvel-multiversets siste dager», og når det gjelder hva vi kan forvente, er det foreløpig planlagt fem tegneserier, som du kan se nedenfor.

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X-Men: Incursions #1 av Alex Paknadel og Jim Towe



Spider-Man: Incursions #1 av Christos Gage



Fantastic Four: Incursions #1 av Ethan S. Parker, Griffin Sheridan og Paco Medina



X-Men '92: Incursions #1 av Chris Yost og Craig Kyle



Avengers: Incursions #1 av Al Ewing og Fran Mariscal Mancilla



Vi har foreløpig ikke fått noen handlingssammendrag for de ulike historiene, bare at X-Men: Incursions vil sette karakterene fra House of M og Days of Future Past opp mot hverandre. Et sammendrag av akkurat denne historien finner du nedenfor.

«I X-Men: Incursions #1 får du være vitne til hva som skjer når universet til det mutantdominerte House of M krysser banen med det fra Days of Future Past! Om åtte timer kan bare én overleve, ellers vil begge kollidere og bli fullstendig utslettet! Dette ødeleggende valget ligger i hendene på Kate Pryde!»

Historien «X-Men: Incursions» kommer ut 18. november, og du kan se omslaget, tegnet av Gleb Melnikov, nedenfor. Kanskje dette vil gi et innblikk i hva Marvel har planlagt for «Avengers: Doomsday» og «Secret Wars»...

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