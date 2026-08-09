Inde Navarrette fra «Obsession» skal begynne med stemmeskuespill i videospill, og velger sin drømmeserie

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Før hun ble den «scream queen» som alle snakker om takket være rollen som Nikki Freeman i « Obsession, viste skuespilleren Inde Navarrette seg å være en ivrig gamer gjennom timevis med streaming av «Fortnite», «The Last of Us» og andre titler på Twitch. Skuespillerverdenen og videospillverdenen ser ut til å være skjebnebestemt til å møtes for Navarrette, og hun har allerede avslørt at hun «starter sin reise» i verdenen av stemmeskuespill i videospill.

I et intervju med Variety ble Navarrette spurt om hun ville være interessert i å legge stemme til et videospill. «Ja. Jeg skal snart begynne min reise med det,» sa skuespilleren og la til at hun først ville velge noe litt mindre for å få en følelse av hvordan det er å opptre i videospill. Om det betyr at prosjektet er mindre i omfang eller at rollen hennes ikke er en hovedrolle, er ukjent. Uansett vil det spillet hun er med i få økt oppmerksomhet ved å ha Obsessions gjennombruddsstjerne med på laget.

Hvis det fantes en drømmefranchise for Navarrette, ville det være ingen ringere enn Resident Evil. Akkurat nå spiller hun God of War: Ragnarök, men etterpå ønsker hun å fordype seg i Resident Evil-serien, en franchise hun er en hengiven fan av. «Jeg elsker akkurat den verdenen. Resident Evil-verdenen.» Hvis hun fikk en rolle i et Resident Evil-spill, sa Navarrette at hun ville «dø innvendig».

Navarrette spurte deretter om det fantes en Resident Evil-film, og da gjorde intervjueren Tiana DeNicola henne oppmerksom på Zach Creggers kommende filmatisering. Kanskje er det bare meg, men det ser nesten ut til å være et glimt av skuffelse i Navarrettes øyne over at hun ikke er med. Vel, det kommer alltid en neste gang.