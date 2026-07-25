Inde Navarrette fra «Obsession» viser at hun er en ekte gamer med sin reaksjon på et sjeldent eksemplar av «Modern Warfare 2

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Før hun imponerte kinopublikum over hele verden med sin tolkning av Nikki Freeman (og den vanvittige ønskeskapningen som ofte kalles «Freaky Nikki»), knuste Inde Navarrette fra Obsession lobbyer i Call of Duty både som streamer og skuespillerinne. Navarrette har kanskje ikke vendt tilbake til Twitch-verdenen ennå, men hun er helt klart fortsatt en gamer i hjertet, noe hennes reaksjon på et sjeldent eksemplar av « Call of Duty: Modern Warfare 2 beviser.

Det er solgt millioner av eksemplarer av skytespillet fra 2009, men få av dem har blitt bevart i perfekt stand. Det eksemplaret som Navarrette fikk i gave (som vist av Fanatics Collect), var til og med forseglet i en plastlomme for å sikre kvaliteten. Navarrettes øyne lyser opp når hun ser spillet, og hun kjenner det umiddelbart igjen som et originalt eksemplar fra 2009.

Fansen som ga henne spillet, fortalte at et lignende eksemplar ble solgt på nettet for 1000 dollar, men Navarrette har ikke tenkt å kvitte seg med gaven sin med det første. Den skal forbli i sin opprinnelige stand, stående på hyllen hennes.

Selv om det å se noen gå helt av hengslene over et eksemplar i perfekt stand av et nesten 20 år gammelt spill kan virke som begynnelsen på en ny æra for «samlere», har folk i flere tiår byttet sjeldne spill mot store summer. Navarrettes virale reaksjon kan føre til at flere blir oppmerksomme på sjeldne spill, men du trenger ikke å bekymre deg for svartbørshandel og skyhøye priser mer enn vanlig på grunn av dette.