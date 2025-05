India advarer Pakistan om brudd på våpenhvilen

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Søndag advarte det indiske militæret Pakistan om at eventuelle ytterligere brudd på den nylig inngåtte våpenhvilen vil bli møtt med harde reaksjoner, etter at de første bruddene ble rapportert få timer etter at avtalen trådte i kraft.

Selv om spenningen ble noe mindre på søndag, og sivile forsiktig vendte tilbake til grensebyene, er de militære styrkene på begge sider fortsatt i høy beredskap etter flere dager med harde kamper. Samtaler med amerikansk mekling bidro til å sikre våpenhvilen, men det er fortsatt spørsmål om den er holdbar.