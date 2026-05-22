India-Afrika Forum Summit utsatt på grunn av ebolautbruddet

Republikken India og Den afrikanske union har i fellesskap besluttet å utsette det nært forestående toppmøtet i India-Afrika-forumet. Toppmøtet skulle opprinnelig finne sted mellom 28. og 31. mai, men har blitt utsatt på ubestemt tid som følge av det nylige utbruddet av ebolavirus i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda.

I en felles uttalelse ble de to organene enige om at arrangementet burde utsettes, samtidig som India offentlig erkjente sin "solidaritet med Afrikas folk og regjeringer og uttrykte sin vilje til å bidra til den CDC-ledede innsatsen i Afrika for å håndtere den nye helsesituasjonen, i tråd med den felles forpliktelsen til en Afrika-ledet respons."

India har også lovet å støtte Africa CDC i arbeidet med å bekjempe denne siste ebolastammen, og lovet "fortsatt samarbeid for å styrke folkehelseberedskapen og responskapasiteten på tvers av kontinentet".

Det er ikke oppgitt noen nye datoer for når denne fjerde iterasjonen av forumet skal arrangeres, men det forventes at vi får høre mer om "due course" og at de to partene fortsatt har en "felles forpliktelse til fred, utvikling, velstand og velferd for sine folk".