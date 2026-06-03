India får den største droneflåteforsterkningen noensinne

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Som Reuters melder i disse dager, forbereder India seg på å plassere sin største innenlandske militære dronebestilling noensinne. Når ordren er gjennomført, forventes landet å motta droner til en samlet verdi av 2 milliarder dollar fra sine egne indiske produsenter i nær fremtid, med leveringer forventet i løpet av de neste 18 til 24 månedene.

Årsakene til denne historiske styrkingen er åpenbare, ettersom den siste tidens konflikter har gjort droner til en prioritet for forsvaret. I Indias tilfelle har de ulike sammenstøtene med Pakistan eller de pågående krigene i Ukraina og Iran økt verdien av rimelige droner til flere bruksområder, inkludert overvåking, logistikk og, som vi har sett andre steder, til og med angrep.

I en vinn-vinn-tilnærming har det asiatiske landet som mål å få fart på produksjon og anskaffelse, samtidig som forsvarsindustrien styrkes innenfor landets egne grenser. For å oppnå dette bruker New Delhi-administrasjonen hurtigkjøp og prioriterer nasjonale systemer, noe som kommer både store konsern og mindre oppstartsbedrifter til gode.

I forgårs fikk vi vite at Storbritannia, Australia og USA nå utvikler undervannsdroner sammen.